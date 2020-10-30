velvet написав:lloydbanksua Оформил себе сегодня Всеможу. Специалист оформляющий карту сказал,что по ранее оформленным Всеможу акция на бесплатное снятие наличных в грейс-периоде действует с 1.11.2020 и по сроку действия этой акции тоже выдал странную информацию: якобы во внутренней пумбовской рассылке было написано, что проценты за снятые наличные с кредитки не будут начисляться до 13.12.2020. lloydbanksua прокомментируйте плиз эту информацию
Подтверждаю. До 13.12 включительно. Так что будьте внимательны.
Только для старых или и для новых тоже и почему в рекламе акции об этом ничего не сказано ? Где вообще на сайте найти полные условия этой акции ?
Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.
KVV написав:то в листопаді можна просити підвищення кредліму?
там банк подымает автоматом самостоятельно - шаг подьема 5к моя статистика - изначально было 11К, потом 16К, сейчас 21К карточка лежит на полке , иногда работет как транзитка для депозитки. Можно попытаться выпросить у девочки в отделении , она посмотрит по Вашему финномеру "чего там у вас".
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.
Если 14.12 снять наличку - будут %%.
Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020, а только вот такая информация:"кредитная карта «всеМОЖУ» может все, и льготный период также действует для операций снятия наличных, операций без физического применения платежной карты или ее реквизитов, для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов: открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021."
Фантом написав: Т.е всё что я сниму или переведу по 13.12.2020 в грейсе, дальше нет? Просто не совсем понятно зачем тогда срок акции для старичков указали до 10.03.2021 и 20.03.2021, это ж нелогично, ведь всё что будет снято или переведено после 13.12.2020 в эту акцию не попадает. Походу для стариков реально предложение будет действовать до 10.02.2020 года.
Если 14.12 снять наличку - будут %%.
Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020, а только вот такая информация:"кредитная карта «всеМОЖУ» может все, и льготный период также действует для операций снятия наличных, операций без физического применения платежной карты или ее реквизитов, для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов: открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021."
Тут є два варіанти: 1) або рудий задумав мега-кидок і треба активно скрінити ті умови, що зараз на сайті; 2) або не варто вірити курам з відділення, навіть якщо вони пишуть на форумі.
velvet написав: Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020, а только вот такая информация:"кредитная карта «всеМОЖУ» может все, и льготный период также действует для операций снятия наличных, операций без физического применения платежной карты или ее реквизитов, для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов: открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021."