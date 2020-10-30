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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:06
Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?
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1finanсier
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:14
1finanсier написав:
Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?
Так
Востаннє редагувалось velvet
в Суб 31 жов, 2020 10:38, всього редагувалось 2 разів.
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velvet
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:30
KVV написав:
І чому я не просив більше Просив 5 - дали 5, а якби попросив 25 - дали б? (клієнт банку більше року з ВсеКартою)
Там от предложения зависит - если банк предлагал больше, то дали бы больше. Но все индивидуально - бывает предложение есть, а в итоге ничего не дают.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:35
velvet написав: 1finanсier написав:
Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?
Так
Дякую, буду пробувати )
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1finanсier
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Додано: Суб 31 жов, 2020 10:39
1finanсier написав: velvet написав: 1finanсier написав:
Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?
Так
Дякую, буду пробувати )
Подивіться у себе приватні повідомлення.
Я відправив 20 жовтня повідомлення,яке ви не відкрили.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:33
KVV написав:
Просив 5 - дали 5, а якби попросив 25 - дали б? (клієнт банку більше року з ВсеКартою)
я просив 100, дали максимальних 30, бо перший кредит в ПУМБі. Була б їх історія, було б і 100
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stas_rst
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1
Додано: Суб 31 жов, 2020 12:39
Добрый день. Подскажите сегодня уже можно снимать налом с карты Всеможу, у которой датой погашения значится 30 число? Кто узнавал на горячей линии?
Или только завтра?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:41
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите сегодня уже можно снимать налом с карты Всеможу, у которой датой погашения значится 30 число? Кто узнавал на горячей линии? Или только завтра?
Завтра.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:42
stas_rst написав:
я просив 100, дали максимальних 30, бо перший кредит в ПУМБі. Була б їх історія, було б і 100
По кредитке изначально можно получить максимум до 30. В дальнейшем, возможно повышение до 150.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 12:50
lloydbanksua , можете еще подсказать. Если у меня сейчас на карте не ровная сумма для снятия, можно ли сегодня до внести для ровной, а завтра уже снять?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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