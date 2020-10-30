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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2601260226032604>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:06

Re: ПУМБ

Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:14

  1finanсier написав:Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?

Так
Востаннє редагувалось velvet в Суб 31 жов, 2020 10:38, всього редагувалось 2 разів.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:30

  KVV написав: І чому я не просив більше Просив 5 - дали 5, а якби попросив 25 - дали б? (клієнт банку більше року з ВсеКартою)

Там от предложения зависит - если банк предлагал больше, то дали бы больше. Но все индивидуально - бывает предложение есть, а в итоге ничего не дают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:35

  velvet написав:
  1finanсier написав:Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?

Так

Дякую, буду пробувати )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:39

  1finanсier написав:
  velvet написав:
  1finanсier написав:Ну тобто наприклад наступного понеділка можна отримати кредитку ВсеМожу і весь кред.ліміт зняти безпроцентно в банкоматі, і до 30 грудня треба покласти обратно, і не буде ніяких комісій ?

Так

Дякую, буду пробувати )


Подивіться у себе приватні повідомлення.
Я відправив 20 жовтня повідомлення,яке ви не відкрили.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:33

Re: ПУМБ

  KVV написав:Просив 5 - дали 5, а якби попросив 25 - дали б? (клієнт банку більше року з ВсеКартою)

я просив 100, дали максимальних 30, бо перший кредит в ПУМБі. Була б їх історія, було б і 100
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:39

Re: ПУМБ

Добрый день. Подскажите сегодня уже можно снимать налом с карты Всеможу, у которой датой погашения значится 30 число? Кто узнавал на горячей линии?
Или только завтра?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:41

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите сегодня уже можно снимать налом с карты Всеможу, у которой датой погашения значится 30 число? Кто узнавал на горячей линии? Или только завтра?

Завтра.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:42

  stas_rst написав: я просив 100, дали максимальних 30, бо перший кредит в ПУМБі. Була б їх історія, було б і 100

По кредитке изначально можно получить максимум до 30. В дальнейшем, возможно повышение до 150.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:50

lloydbanksua , можете еще подсказать. Если у меня сейчас на карте не ровная сумма для снятия, можно ли сегодня до внести для ровной, а завтра уже снять?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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