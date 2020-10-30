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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 12:51
lloydbanksua написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите сегодня уже можно снимать налом с карты Всеможу, у которой датой погашения значится 30 число? Кто узнавал на горячей линии? Или только завтра?
Завтра.
Почему? Операции за сегодня пойдут же уже ноябрём и гасить их нужно будет до 30 декабря.
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velvet
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:47
Под такую акцию достану пумбовскую карту с полки. Подскажите если по карте подключена страховка жизни и РД 20 число, то страховка списывается также 20 числа? Есть ли возможность отключить страховку?
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antey718
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Додано: Суб 31 жов, 2020 13:49
lloydbanksua написав:
По кредитке изначально можно получить максимум до 30. В дальнейшем, возможно повышение до 150.
можна більше, якщо не перший кредит в банку. Зі слів манагера
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stas_rst
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:22
stas_rst написав:
можна більше, якщо не перший кредит в банку. Зі слів манагера
Система в принципе больше не предложит.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:23
antey718 написав:
Под такую акцию достану пумбовскую карту с полки. Подскажите если по карте подключена страховка жизни и РД 20 число, то страховка списывается также 20 числа? Есть ли возможность отключить страховку?
Только закрыв эту карту и открыв новую.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:24
velvet написав:
Почему? Операции за сегодня пойдут же уже ноябрём и гасить их нужно будет до 30 декабря.
Скорее всего, не проверял, поэтому не могу утверждать.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:25
_PORT_UA написав:
lloydbanksua , можете еще подсказать. Если у меня сейчас на карте не ровная сумма для снятия, можно ли сегодня до внести для ровной, а завтра уже снять?
По счету пополнение в понедельник только проведется.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:27
lloydbanksua написав: _PORT_UA написав:
lloydbanksua , можете еще подсказать. Если у меня сейчас на карте не ровная сумма для снятия, можно ли сегодня до внести для ровной, а завтра уже снять?
По счету пополнение в понедельник только проведется.
Снятие тож по счету только в Пн. проведется
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:47
clientage написав:
Снятие тож по счету только в Пн. проведется
Только не факт, что пополнение зачислится раньше, чем пройдет снятие.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 14:54
lloydbanksua написав: clientage написав:
Снятие тож по счету только в Пн. проведется
Только не факт, что пополнение зачислится раньше, чем пройдет снятие.
А если со счета на счет, со своей дебетки?Не сегодня операция проведется?
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_PORT_UA
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