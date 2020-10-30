RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2601260226032604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:51

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите сегодня уже можно снимать налом с карты Всеможу, у которой датой погашения значится 30 число? Кто узнавал на горячей линии? Или только завтра?

Завтра.

Почему? Операции за сегодня пойдут же уже ноябрём и гасить их нужно будет до 30 декабря.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:47

Re: ПУМБ

Под такую акцию достану пумбовскую карту с полки. Подскажите если по карте подключена страховка жизни и РД 20 число, то страховка списывается также 20 числа? Есть ли возможность отключить страховку?
antey718
 
Повідомлень: 538
З нами з: 03.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 13:49

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:По кредитке изначально можно получить максимум до 30. В дальнейшем, возможно повышение до 150.

можна більше, якщо не перший кредит в банку. Зі слів манагера
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 27.02.19
Подякував: 307 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:22

  stas_rst написав: можна більше, якщо не перший кредит в банку. Зі слів манагера

Система в принципе больше не предложит.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:23

  antey718 написав:Под такую акцию достану пумбовскую карту с полки. Подскажите если по карте подключена страховка жизни и РД 20 число, то страховка списывается также 20 числа? Есть ли возможность отключить страховку?

Только закрыв эту карту и открыв новую.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:24

  velvet написав: Почему? Операции за сегодня пойдут же уже ноябрём и гасить их нужно будет до 30 декабря.

Скорее всего, не проверял, поэтому не могу утверждать.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:25

  _PORT_UA написав:lloydbanksua , можете еще подсказать. Если у меня сейчас на карте не ровная сумма для снятия, можно ли сегодня до внести для ровной, а завтра уже снять?

По счету пополнение в понедельник только проведется.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:27

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:lloydbanksua , можете еще подсказать. Если у меня сейчас на карте не ровная сумма для снятия, можно ли сегодня до внести для ровной, а завтра уже снять?

По счету пополнение в понедельник только проведется.

Снятие тож по счету только в Пн. проведется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32777
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2611 раз.
Подякували: 3844 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:47

  clientage написав: Снятие тож по счету только в Пн. проведется

Только не факт, что пополнение зачислится раньше, чем пройдет снятие.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 14:54

  lloydbanksua написав:
  clientage написав: Снятие тож по счету только в Пн. проведется

Только не факт, что пополнение зачислится раньше, чем пройдет снятие.

А если со счета на счет, со своей дебетки?Не сегодня операция проведется?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 579
З нами з: 09.02.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2601260226032604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dim.ua, Ferlakur, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17415)
31.10.2020 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.