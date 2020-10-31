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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:38
_PORT_UA написав:
А если со счета на счет, со своей дебетки?Не сегодня операция проведется?
В понедельник. Но попробуйте, тех.овера все равно не должно быть.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:37
Итак вложился в последний день. Ждём обещанный киш миш в виде 500 тугриков до 10 числа.
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Ratatui
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