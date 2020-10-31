В понедельник. Но попробуйте, тех.овера все равно не должно быть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:38
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:37
Итак вложился в последний день. Ждём обещанный киш миш в виде 500 тугриков до 10 числа.
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:42
Ratatui обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 31 жов, 2020 22:14
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