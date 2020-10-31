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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 15:38

  _PORT_UA написав: А если со счета на счет, со своей дебетки?Не сегодня операция проведется?

В понедельник. Но попробуйте, тех.овера все равно не должно быть.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:37

Итак вложился в последний день. Ждём обещанный киш миш в виде 500 тугриков до 10 числа.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:42

Ratatui обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:14

  Goodman написав:Ratatui обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.

А какого числа будут предложения на ноябрь?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:53

  novichok написав:
  Goodman написав:Ratatui обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.

А какого числа будут предложения на ноябрь?


В октябре было 3го.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 04:43

  Ratatui написав: В октябре было 3го.

Если еще предложат...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:38

  lloydbanksua написав:
  Ratatui написав: В октябре было 3го.

Если еще предложат...

Человеку, ведь, дают регулярно.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:56

  novichok написав: Человеку, ведь, дают регулярно.

Скоро узнаем. Мне 2 месяца подряд предлагали.
lloydbanksua
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