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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 15:38
_PORT_UA написав:
А если со счета на счет, со своей дебетки?Не сегодня операция проведется?
В понедельник. Но попробуйте, тех.овера все равно не должно быть.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:37
Итак вложился в последний день. Ждём обещанный киш миш в виде 500 тугриков до 10 числа.
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Ratatui
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:42
Ratatui обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:14
Goodman написав:Ratatui
обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.
А какого числа будут предложения на ноябрь?
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novichok
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:53
novichok написав: Goodman написав:Ratatui
обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.
А какого числа будут предложения на ноябрь?
В октябре было 3го.
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Ratatui
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Додано: Нед 01 лис, 2020 04:43
Ratatui написав:
В октябре было 3го.
Если еще предложат...
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 08:38
lloydbanksua написав: Ratatui написав:
В октябре было 3го.
Если еще предложат...
Человеку, ведь, дают регулярно.
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novichok
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Додано: Нед 01 лис, 2020 08:56
novichok написав:
Человеку, ведь, дают регулярно.
Скоро узнаем. Мне 2 месяца подряд предлагали.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:53
Ratatui написав: novichok написав: Goodman написав:Ratatui
обязательно будет к 9-тому числу . я набил до 20-го и перешел на моню.
Поздравляю Вас с успешным промежуточным этапом.
А какого числа будут предложения на ноябрь?
В октябре было 3го.
Можно не ждать 3го, они уже есть
Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье.
Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:03
ukrprom2014 написав:
Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.
Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.
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lloydbanksua
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