lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.
Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.
у мене у вайбері глухо ще з серпня, картки всеКарта зробив 27-го жовтня.
що далі в такому випадку ? чекати чи забити на чекати ?
моно ще не вибрана по категоріях, тому й уточняю
Дякую