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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:09

  lloydbanksua написав:
  ukrprom2014 написав: Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.

Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.

Тоже пришло
На листопад не забудьте знову підключити кешбек від ПУМБ.

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:52

  lloydbanksua написав:
  ukrprom2014 написав: Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.

Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.

у мене у вайбері глухо ще з серпня, картки всеКарта зробив 27-го жовтня.
що далі в такому випадку ? чекати чи забити на чекати ?
моно ще не вибрана по категоріях, тому й уточняю
Дякую
stas_rst
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