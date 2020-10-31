ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:09
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.
Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.
Тоже пришло
На листопад не забудьте знову підключити кешбек від ПУМБ.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:52
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.
Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.
у мене у вайбері глухо ще з серпня, картки всеКарта зробив 27-го жовтня.
що далі в такому випадку ? чекати чи забити на чекати ?
моно ще не вибрана по категоріях, тому й уточняю
Дякую
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:20
stas_rst, надо подписаться на вайбер-бота. Вайбер-информирование о транзакциях - это не то
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:43
stas_rst написав:
у мене у вайбері глухо ще з серпня, картки всеКарта зробив 27-го жовтня. що далі в такому випадку ? чекати чи забити на чекати ? моно ще не вибрана по категоріях, тому й уточняю Дякую
К сожалению, банка рандомно рассылает приглашение. От чего зависит - неизвестно. На вашем месте я бы забил. Тем более из-за снижения кешбека по продуктам снова возвращаюсь на моно.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:55
stas_rst, надо подписаться на вайбер-бота.
Вайбер-информирование о транзакциях - это не то
так і я ж про нього.
у боті пусто, окрім Ельдордо і Ясно
у інформ - пусто
stas_rst
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