ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:09
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.
Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.
Тоже пришло
На листопад не забудьте знову підключити кешбек від ПУМБ.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 11:52
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
Можно не ждать 3го, они уже есть Жмите в вайбере октябрьскую кнопуку "взяти участь" и будет вам счатье. Ничего нового не добавилось, только супермаркеты срезали с 3% до 1%.
Подтверждаю. Только что пришло предложение в вайбер. Похоже они посчитали, что 3% да еще и чистыми слишком жирно.
у мене у вайбері глухо ще з серпня, картки всеКарта зробив 27-го жовтня.
що далі в такому випадку ? чекати чи забити на чекати ?
моно ще не вибрана по категоріях, тому й уточняю
Дякую
stas_rst
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:20
stas_rst, надо подписаться на вайбер-бота. Вайбер-информирование о транзакциях - это не то
За Виталия Наливкина!
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:43
stas_rst написав:
у мене у вайбері глухо ще з серпня, картки всеКарта зробив 27-го жовтня. що далі в такому випадку ? чекати чи забити на чекати ? моно ще не вибрана по категоріях, тому й уточняю Дякую
К сожалению, банка рандомно рассылает приглашение. От чего зависит - неизвестно. На вашем месте я бы забил. Тем более из-за снижения кешбека по продуктам снова возвращаюсь на моно.
lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:55
stas_rst, надо подписаться на вайбер-бота.
Вайбер-информирование о транзакциях - это не то
так і я ж про нього.
у боті пусто, окрім Ельдордо і Ясно
у інформ - пусто
stas_rst
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:32
lloydbanksua написав:
Тем более из-за снижения кешбека по продуктам снова возвращаюсь на моно.
Ха ха ха - меня тоже засвинорыли на продуктах - 1% всего , но есть выход ))))
Тоже иду на Моню
PS Осознанно выбрал 2 категорию по причине Аптек и АЗСов, по аптекам это лучшее предложение. Кстати в строительных магазинах тоже есть раздел продукты ( тот же Эпицентр) . Заумно немного - но реально.
Востаннє редагувалось
Goodman
в Нед 01 лис, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:34
У таких випадках іду на Б5 тазіка на 2 % чистими на продукти і АЗС
stas_rst
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:53
lloydbanksua написав: stas_rst написав:
у мене у вайбері глухо ще з серпня, картки всеКарта зробив 27-го жовтня. що далі в такому випадку ? чекати чи забити на чекати ? моно ще не вибрана по категоріях, тому й уточняю Дякую
К сожалению, банка рандомно рассылает приглашение. От чего зависит - неизвестно. На вашем месте я бы забил. Тем более из-за снижения кешбека по продуктам снова возвращаюсь на моно.
А мне опять пришло. В результате имеем 1% чистыми на пропитание и 3% на бензин. Вывод моня и Алла спят дальше на полке.
Ratatui
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Додано: Нед 01 лис, 2020 17:55
Ratatui Вы до сих пор не нашли альтернативу позолоченому топливу на заправках?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Додано: Нед 01 лис, 2020 18:00
Goodman написав: Ratatui
Вы до сих пор не нашли альтернативу позолоченому топливу на заправках?
Даже не пытался. Мне подходит и топливо с БРСМ и их скидка на литре 1,60. Знаю где сбрасывают талоны допустим на ВОГ. Но вог для меня увы не заправка.
Ratatui
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