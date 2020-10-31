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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2604260526062607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:45

Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:48

Goodman Я тоже снова выбрал 2 Категорию из-за аптек. Она была сама интересная и сбалансированная. Другие категории менее интересные, по крайней мере для меня.
lloydbanksua
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Повідомлень: 273
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00

  lloydbanksua написав:Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.

У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:19

clientage ну это за кредитные, а за свои у них те же 2% грязными и других вариантов нет (онлайн оплаты укрсибом не в счет).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:25

  lloydbanksua написав:clientage ну это за кредитные, а за свои у них те же 2% грязными и других вариантов нет (онлайн оплаты укрсибом не в счет).

А зачем свои? Вы ж, кажись, у банке работаете, т.е. должны понимать всю прэлесть грейса 62 дня :shock:
Тем более тут, по сути дела, перекредитование шаровое на 4 мес предложили -- лафа для грейсовиков 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 2604260526062607
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