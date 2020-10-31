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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:45
Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:48
Goodman Я тоже снова выбрал 2 Категорию из-за аптек. Она была сама интересная и сбалансированная. Другие категории менее интересные, по крайней мере для меня.
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00
У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:19
clientage ну это за кредитные, а за свои у них те же 2% грязными и других вариантов нет (онлайн оплаты укрсибом не в счет).
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:25
А зачем свои? Вы ж, кажись, у банке работаете, т.е. должны понимать всю прэлесть грейса 62 дня
Тем более тут, по сути дела, перекредитование шаровое на 4 мес предложили -- лафа для грейсовиков
... делайте хоть что-нибудь!
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