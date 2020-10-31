|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:45
Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:48
Goodman Я тоже снова выбрал 2 Категорию из-за аптек. Она была сама интересная и сбалансированная. Другие категории менее интересные, по крайней мере для меня.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00
lloydbanksua написав:Ratatui
только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32788
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2612 раз.
- Подякували: 3845 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:19
clientage ну это за кредитные, а за свои у них те же 2% грязными и других вариантов нет (онлайн оплаты укрсибом не в счет).
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:25
lloydbanksua написав:clientage
ну это за кредитные, а за свои у них те же 2% грязными и других вариантов нет (онлайн оплаты укрсибом не в счет).
А зачем свои? Вы ж, кажись, у банке работаете, т.е. должны понимать всю прэлесть грейса 62 дня
Тем более тут, по сути дела, перекредитование шаровое на 4 мес предложили -- лафа для грейсовиков
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32788
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2612 раз.
- Подякували: 3845 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:57
В том месяце выбрал 500 на продукты.
В этом пришло также 3%
Категорія 2
Супермаркети та продуктові магазини 3%
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:59
guntherhouse777 написав:
В том месяце выбрал 500 на продукты.
В этом пришло также 3%
Категорія 2
Супермаркети та продуктові магазини 3%
выберите еще раз и убедитесь в конечной дате 30-11-2020
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3764
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:08
Пока не выбирал.
Но в вайбере, в группе 2 тоже предлагает 3 %
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:14
lloydbanksua написав:Ratatui
только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
У меня в моне на маркеты 1. Поэтому 1 чистыми лучше чем 1 грязными. С тазиком дел не имею. В альфе бенза 2, а тут 3.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7223
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:15
clientage написав: lloydbanksua написав:Ratatui
только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС
Да я что-то к фарсику с тазиком прохладно отношусь. Не нравятся они мне.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7223
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|