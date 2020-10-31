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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2605260626072608>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:45

Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:48

Goodman Я тоже снова выбрал 2 Категорию из-за аптек. Она была сама интересная и сбалансированная. Другие категории менее интересные, по крайней мере для меня.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:00

  lloydbanksua написав:Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.

У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:19

clientage ну это за кредитные, а за свои у них те же 2% грязными и других вариантов нет (онлайн оплаты укрсибом не в счет).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:25

  lloydbanksua написав:clientage ну это за кредитные, а за свои у них те же 2% грязными и других вариантов нет (онлайн оплаты укрсибом не в счет).

А зачем свои? Вы ж, кажись, у банке работаете, т.е. должны понимать всю прэлесть грейса 62 дня :shock:
Тем более тут, по сути дела, перекредитование шаровое на 4 мес предложили -- лафа для грейсовиков 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:57

В том месяце выбрал 500 на продукты.
В этом пришло также 3%
Категорія 2

Супермаркети та продуктові магазини 3%
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:59

Re: ПУМБ

  guntherhouse777 написав:В том месяце выбрал 500 на продукты.
В этом пришло также 3%
Категорія 2

Супермаркети та продуктові магазини 3%

выберите еще раз и убедитесь в конечной дате 30-11-2020
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:08

Пока не выбирал.
Но в вайбере, в группе 2 тоже предлагает 3 %
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:14

  lloydbanksua написав:Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.


У меня в моне на маркеты 1. Поэтому 1 чистыми лучше чем 1 грязными. С тазиком дел не имею. В альфе бенза 2, а тут 3.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:15

  clientage написав:
  lloydbanksua написав:Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.

У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС


Да я что-то к фарсику с тазиком прохладно отношусь. Не нравятся они мне.
Ratatui
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