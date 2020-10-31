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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2605260626072608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:20

  Ratatui написав:
  clientage написав:
  lloydbanksua написав:Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.

У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС


Да я что-то к фарсику с тазиком прохладно отношусь. Не нравятся они мне.

Да чоо, нормальные рубашки у карт -- легко в смарте узнаваемые.
Жалко, шо в браслете их нема :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:36

  Ratatui написав:У меня в моне на маркеты 1.

Это как - у вас индивидуальные проценты? :o Я думал, что такого давно нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:53

  lloydbanksua написав:Ratatui только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.

Смысл что в % которые капнут за 60 дней и перекроют 1% (КОКО например).
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  clientage написав:Да чоо, нормальные рубашки у карт -- легко в смарте узнаваемые.
Жалко, шо в браслете их нема :(

З аквафрешем чи двоголовою куркою?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:14

  Vorlon написав:
  Ratatui написав:У меня в моне на маркеты 1.

Это как - у вас индивидуальные проценты? :o Я думал, что такого давно нет...


Я свои не юзаю. А кредитные в моне 1 грязными.
Ratatui
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