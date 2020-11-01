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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:15
clientage написав: lloydbanksua написав:Ratatui
только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС
Да я что-то к фарсику с тазиком прохладно отношусь. Не нравятся они мне.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:20
Ratatui написав: clientage написав: lloydbanksua написав:Ratatui
только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
У Фарсика 4% за кредитные на супермаркеты и АЗС
Да я что-то к фарсику с тазиком прохладно отношусь. Не нравятся они мне.
Да чоо, нормальные рубашки у карт -- легко в смарте узнаваемые.
Жалко, шо в браслете их нема
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:36
Ratatui написав:
У меня в моне на маркеты 1.
Это как - у вас индивидуальные проценты?
Я думал, что такого давно нет...
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:53
lloydbanksua написав:Ratatui
только смысл в 1% чистыми, если есть 2% грязными (Моно, альфа, а-банк), что выгоднее. Или, как выше уже упомянули, Б5 таса с 2% чистыми.
Смысл что в % которые капнут за 60 дней и перекроют 1% (КОКО например).
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:58
clientage написав:
Да чоо, нормальные рубашки у карт -- легко в смарте узнаваемые.
Жалко, шо в браслете их нема
З аквафрешем чи двоголовою куркою?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:14
Vorlon написав: Ratatui написав:
У меня в моне на маркеты 1.
Это как - у вас индивидуальные проценты?
Я думал, что такого давно нет...
Я свои не юзаю. А кредитные в моне 1 грязными.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 10:17
[quote="5088295:velvet"]
Я вот только не пойму почему на официальном сайте ПУМБа нет ничего о дате 13.12.2020,
[/quote]
С 26.10 по 13.12 срок проведения рекламной кампании
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Додано: Пон 02 лис, 2020 15:39
Отримав і я сьогодні кредитку. Процедура звичайна, як у більшості банків. Але на що хочу звернути увагу шановних форумчан - дівчина у відділенні запевняла, що 13.12. - це лише дата, до якої будуть видавати кредитки з акційними умовами, а хто отримав кредитки з 26.10 по 13.12 - акційний період безкомісійного користування готівки складає до 28.02.21. Може шановний представник банку або lloydbanksua , точніше розтлумачать це. Бо якось не хочеться на власному досвіді перевіряти )))
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:17
1finanсier написав:
Отримав і я сьогодні кредитку. Процедура звичайна, як у більшості банків. Але на що хочу звернути увагу шановних форумчан - дівчина у відділенні запевняла, що 13.12. - це лише дата, до якої будуть видавати кредитки з акційними умовами, а хто отримав кредитки з 26.10 по 13.12 - акційний період безкомісійного користування готівки складає до 28.02.21. Може шановний представник банку або lloydbanksua , точніше розтлумачать це. Бо якось не хочеться на власному досвіді перевіряти )))
В том и дело, по той, информации, которую нам предоставили, все очень неточно описано. Цитата: "Льготный период на кеш будет применяться ограниченный период времени и зависит от платежной даты кредитной карты. Например, если платежная дата 30 число - льготный период применяется к транзакциям, совершенным до 28.02.2021" Похоже, акцию продлили - изначально звучал период именно с 26.10.2020 по 13.12.2020
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:52
1finanсier написав:
Отримав і я сьогодні кредитку. Процедура звичайна, як у більшості банків. Але на що хочу звернути увагу шановних форумчан - дівчина у відділенні запевняла, що 13.12. - це лише дата, до якої будуть видавати кредитки з акційними умовами, а хто отримав кредитки з 26.10 по 13.12 - акційний період безкомісійного користування готівки складає до 28.02.21. Може шановний представник банку або lloydbanksua , точніше розтлумачать це. Бо якось не хочеться на власному досвіді перевіряти )))
Представителя походу корона сгрызла. Давно его тут не видать.
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