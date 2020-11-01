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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2606260726082609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:11

  Ratatui написав:Представителя походу корона сгрызла. Давно его тут не видать.

Останній візит: Пон 02 лис, 2020 19:07

Йому просто не цікаво відповідати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:26

  klug написав:
  Ratatui написав:Представителя походу корона сгрызла. Давно его тут не видать.

Останній візит: Пон 02 лис, 2020 19:07

Йому просто не цікаво відповідати.

може не знает как правильно
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:08

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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12

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Квесторе_поверніться
 
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