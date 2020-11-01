Останній візит: Пон 02 лис, 2020 19:07
Йому просто не цікаво відповідати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:11
Йому просто не цікаво відповідати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:26
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:08
Если по рефке оформить кредитку, то одобренный лимит скажут сразу после оформления по телефону? До 30к можно просить без справки?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12
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