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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:11
Ratatui написав:
Представителя походу корона сгрызла. Давно его тут не видать.
Останній візит: Пон 02 лис, 2020 19:07
Йому просто не цікаво відповідати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:26
klug написав: Ratatui написав:
Представителя походу корона сгрызла. Давно его тут не видать.
Останній візит: Пон 02 лис, 2020 19:07
Йому просто не цікаво відповідати.
може не знает как правильно
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:08
Если по рефке оформить кредитку, то одобренный лимит скажут сразу после оформления по телефону? До 30к можно просить без справки?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:12
Хід ВсеМожу-Всекарта-Вільний мін немає?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:22
Striker написав:
Если по рефке оформить кредитку, то одобренный лимит скажут сразу после оформления по телефону? До 30к можно просить без справки?
Лимит могут потвердить, при заполнении полной заявки в отделении. До 30к без справки, хотя бывают случаю что может потребовать (только сегодня так было при лимите 20к).
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:30
lloydbanksua написав:
Лимит могут потвердить, при заполнении полной заявки в отделении. До 30к без справки, хотя бывают случаю что может потребовать (только сегодня так было при лимите 20к).
А справка в электронном виде F1401802 "з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків" прокатит?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:00
Striker написав:
А справка в электронном виде F1401802 "з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків" прокатит?
Нет. Только бумажная с печатью.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:05
Квесторе_поверніться написав:
Хід ВсеМожу-Всекарта-Вільний мін немає?
а сенс ?
якщо уже так, в межах банку, то хоча б стороннім закиньте ... хто зна, що у них в голові
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:25
Striker написав:
Если по рефке оформить кредитку, то одобренный лимит скажут сразу после оформления по телефону? До 30к можно просить без справки?
По телефону Вы можете попросить 30 к., одобрить они его сразу не смогут, но вобьют в заявке на отделение. Я когда оформлял в отделении кредитку,мне сотрудник сразу сказал, что 22к. мне точно согласуют, но можно попробовать больше. Я попросил 30к. и мне сразу же согласовали. Никаких справок не просили.
Вознаграждение за оформление карт:
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:32
Квесторе_поверніться написав:
Хід ВсеМожу-Всекарта-Вільний мін немає?
не имеет, но, наверно, все таки нагло ))
я через сторонний чуток закинул, 6% все же мало, 7% у Альфы и еще где-то, ну и 8% есть
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