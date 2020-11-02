Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:00
Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:09
Хз.
Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:29
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:35
ну свыни -- такиие свыни
им видите ли шаровые 6%/год мало, а до этого -4%/мес было норм
а че Шапито не пополните на 1..2 мес под 18.5%?
Даж под понд+ не оч. страшно пока МВФ задумался
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:10
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:12
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:14
Щитаете Комса2 надежнее, ну до НГ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:18
Сlientage, в Комсі2 шкандаля з Братками немає.
Комса зі всіма друган. Але там тільки на місяць.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:21
Записує за Ковалями і передає до центру керування польотами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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