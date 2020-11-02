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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2607260826092610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:00

Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:09

  Anadonta написав:Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?

Хз.
Подайте теперь наоборот заявку на всеможу, а оформите всекарту или если не даст уже заявку подать на всеможу, попробуйте опять на всекарту подать заявку и оформить её.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:29

  klug написав:
  Ratatui написав:Представителя походу корона сгрызла. Давно его тут не видать.

Останній візит: Пон 02 лис, 2020 19:07

Йому просто не цікаво відповідати.


Следит гад по тихому как за пациентами в психушке.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:35

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хід ВсеМожу-Всекарта-Вільний мін немає?


не имеет, но, наверно, все таки нагло ))
я через сторонний чуток закинул, 6% все же мало, 7% у Альфы и еще где-то, ну и 8% есть

ну свыни -- такиие свыни
им видите ли шаровые 6%/год мало, а до этого -4%/мес было норм :)
а че Шапито не пополните на 1..2 мес под 18.5%?
Даж под понд+ не оч. страшно пока МВФ задумался :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:10

Re: ПУМБ

  clientage написав:Шапито не пополните на 1..2 мес под 18.5%?

Комсу2 можна під 18,75%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:12

  Anadonta написав:Добрый вечер!
Если по реферальной ссылке подавал заявку на продукт всеКАРТА, а по итогу в отделении оформил кредитку всеМОЖУ - бонусные 100 грн. не светят?

:)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:14

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Шапито не пополните на 1..2 мес под 18.5%?

Комсу2 можна під 18,75%.

Щитаете Комса2 надежнее, ну до НГ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:18

Сlientage, в Комсі2 шкандаля з Братками немає.
Комса зі всіма друган. Але там тільки на місяць. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:21

  Ratatui написав:
  klug написав:
  Ratatui написав:Представителя походу корона сгрызла. Давно его тут не видать.

Останній візит: Пон 02 лис, 2020 19:07

Йому просто не цікаво відповідати.


Следит гад по тихому как за пациентами в психушке.

Записує за Ковалями і передає до центру керування польотами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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