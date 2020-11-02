В Сосіс банці теж маю під 14,5% стовпець до травня року 2021.
Але до 30.12 року 2020 Ахметбаю слід віддати взад.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:00
Re: ПУМБ
В Сосіс банці теж маю під 14,5% стовпець до травня року 2021.
Але до 30.12 року 2020 Ахметбаю слід віддати взад.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 00:10
Та лаана, мы ему от Комсы2 ошметки подложим, он же не заметит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:15
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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