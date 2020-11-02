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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2608260926102611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:00

Re: ПУМБ

  clientage написав:Мож в Альянс?

В Сосіс банці теж маю під 14,5% стовпець до травня року 2021.
Але до 30.12 року 2020 Ахметбаю слід віддати взад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:10

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Мож в Альянс?

В Сосіс банці теж маю під 14,5% стовпець до травня року 2021.
Але до 30.12 року 2020 Ахметбаю слід віддати взад.

Та лаана, мы ему от Комсы2 ошметки подложим, он же не заметит :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:15

Re: ПУМБ

  clientage написав:от Комсы2

Ок. Це план на місяць...годиться. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:05

Re: ПУМБ

На периферии и банок не осталось...Я до конца января здесь под 14,9 :mrgreen:
Потом куплю квартиру и буду сдавать, щас на Востоке цены на аренду упорно растут
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:41

  protefiks1959 написав:На периферии и банок не осталось...Я до конца января здесь под 14,9 :mrgreen:
Потом куплю квартиру и буду сдавать, щас на Востоке цены на аренду упорно растут


Не вариант.
Ratatui
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lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:08

  protefiks1959 написав:На периферии и банок не осталось...Я до конца января здесь под 14,9 :mrgreen:
Потом куплю квартиру и буду сдавать, щас на Востоке цены на аренду упорно растут

На який вихлоп розраховуєте?
Буде 14,9% грязними як на депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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