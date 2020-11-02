В Сосіс банці теж маю під 14,5% стовпець до травня року 2021.
Але до 30.12 року 2020 Ахметбаю слід віддати взад.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 00:00
Re: ПУМБ
В Сосіс банці теж маю під 14,5% стовпець до травня року 2021.
Але до 30.12 року 2020 Ахметбаю слід віддати взад.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 00:10
Та лаана, мы ему от Комсы2 ошметки подложим, он же не заметит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:15
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 08:05
Re: ПУМБ
На периферии и банок не осталось...Я до конца января здесь под 14,9
Потом куплю квартиру и буду сдавать, щас на Востоке цены на аренду упорно растут
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:41
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:03
Уточнение по поводу рассрочки по кредитке. На все покупки от 1000 грн. до 6 месяцев. Срок действия: ноябрь 2020 - февраль 2021. В магазинах-партнерах до 24 месяцев. Срок действия: ноябрь - декабрь 2020.
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:08
На який вихлоп розраховуєте?
Буде 14,9% грязними як на депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:32
заблокировали PUMB-online
при попытке входа в кабинет выдает что "заблокирован аккаунт и телефон гор линии", кто-то в курсе можно ли снять блокировку в телеф режиме с финансового телефона или обязательно посещение отделения, (сижу в ОРДЛО - жду окончания карантина)
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:44
Re: ПУМБ
Можно с финансового телефона, у меня тоже было.
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:56
оказалось телефонные мошенники
позавчера получил с номера 0933473691 СМС « «ПУМБ Банк» Вашу карту заблоковано, для розблокування пройдить авторизацию и передзвонить по 044-360-12-67», сегодня оказался заблокированным вход в онлайн кабинет, гоячая линия оперативно помогла в разблокировке, большой им респект и уважуха! уточнил почему бокировка — кто-то подбирал пароль к кабинету. В общем будьте бдительны!
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