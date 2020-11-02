v_matsenko написав:при попытке входа в кабинет выдает что "заблокирован аккаунт и телефон гор линии", кто-то в курсе можно ли снять блокировку в телеф режиме с финансового телефона или обязательно посещение отделения, (сижу в ОРДЛО - жду окончания карантина)
позавчера получил с номера 0933473691 СМС « «ПУМБ Банк» Вашу карту заблоковано, для розблокування пройдить авторизацию и передзвонить по 044-360-12-67», сегодня оказался заблокированным вход в онлайн кабинет, гоячая линия оперативно помогла в разблокировке, большой им респект и уважуха! уточнил почему бокировка — кто-то подбирал пароль к кабинету. В общем будьте бдительны!
Кому то делать нефиг? Или ваш кабинет с миллионами враги вычеслили?