RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2609261026112612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:46

  v_matsenko написав:
  v_matsenko написав:при попытке входа в кабинет выдает что "заблокирован аккаунт и телефон гор линии", кто-то в курсе можно ли снять блокировку в телеф режиме с финансового телефона или обязательно посещение отделения, (сижу в ОРДЛО - жду окончания карантина)

позавчера получил с номера 0933473691 СМС « «ПУМБ Банк» Вашу карту заблоковано, для розблокування пройдить авторизацию и передзвонить по 044-360-12-67», сегодня оказался заблокированным вход в онлайн кабинет, гоячая линия оперативно помогла в разблокировке, большой им респект и уважуха! уточнил почему бокировка — кто-то подбирал пароль к кабинету. В общем будьте бдительны!


Кому то делать нефиг? Или ваш кабинет с миллионами враги вычеслили? :shock:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7262
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:00

  Ratatui написав:Кому то делать нефиг? Или ваш кабинет с миллионами враги вычеслили? :shock:

Теща вирахувала заначку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4994
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:15

Re: ПУМБ

  protefiks1959 написав:на Востоке цены на аренду упорно растут

Используйте момнет, в Киеве - падают.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 06:09

  ukrprom2014 написав:
  protefiks1959 написав:на Востоке цены на аренду упорно растут

Используйте момнет, в Киеве - падают.
сомнительная перспектива
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12416
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:15

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:На який вихлоп розраховуєте?
Буде 14,9% грязними як на депо
Зараз я здаю 2-х кімнатну "вагончик", старі вікна, санвузол без кафелю взагалі, без побутової техники за 2000 грн чистоганом. Міг би потягнути і на 2300 чистоганом, але, на моє розуміння, треба мати того арендатора, що спадає до душі, ніж того, хто платить найвищу ціну. Якщо продати цю квартиру, то максимум за 7000 дол.- це умовно 200 000. Якщо порахувати під 14,9%, то це є 1986грн - що я зараз і отримую за оренду. Ціни на квартири в нашому регіоні знижуються, а ціни на оренду підвищуються. Три роки тому я здав квартиру за 2 години після об'яви на ОЛХ за 1500, зараз здав за 4 години за 2000. В договорі ми домовились з орендарем, що через рік умови переглядаються.
Жінка вже другий місяць здає 3-кімнатну, що коштує 10000дол за 3200 чистоганом. Це на 500 грн на місяць більше, ніж з 14,9%, але квартира з гарною побутовою техникою
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 11.06.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:56

  protefiks1959 написав:
  Квесторе_поверніться написав:На який вихлоп розраховуєте?
Буде 14,9% грязними як на депо
Зараз я здаю 2-х кімнатну "вагончик", старі вікна, санвузол без кафелю взагалі, без побутової техники за 2000 грн чистоганом. Міг би потягнути і на 2300 чистоганом, але, на моє розуміння, треба мати того арендатора, що спадає до душі, ніж того, хто платить найвищу ціну. Якщо продати цю квартиру, то максимум за 7000 дол.- це умовно 200 000. Якщо порахувати під 14,9%, то це є 1986грн - що я зараз і отримую за оренду. Ціни на квартири в нашому регіоні знижуються, а ціни на оренду підвищуються. Три роки тому я здав квартиру за 2 години після об'яви на ОЛХ за 1500, зараз здав за 4 години за 2000. В договорі ми домовились з орендарем, що через рік умови переглядаються.
Жінка вже другий місяць здає 3-кімнатну, що коштує 10000дол за 3200 чистоганом. Це на 500 грн на місяць більше, ніж з 14,9%, але квартира з гарною побутовою техникою

Ок. Дуже цікаво.
Мій депо в Порохбанці під 18% річних з щомісячною виплатою має сенс.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35024
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2609261026112612
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Fylhtq, STIGA, vitaliy_berdinskikh, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.