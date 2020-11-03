v_matsenko написав:при попытке входа в кабинет выдает что "заблокирован аккаунт и телефон гор линии", кто-то в курсе можно ли снять блокировку в телеф режиме с финансового телефона или обязательно посещение отделения, (сижу в ОРДЛО - жду окончания карантина)
позавчера получил с номера 0933473691 СМС « «ПУМБ Банк» Вашу карту заблоковано, для розблокування пройдить авторизацию и передзвонить по 044-360-12-67», сегодня оказался заблокированным вход в онлайн кабинет, гоячая линия оперативно помогла в разблокировке, большой им респект и уважуха! уточнил почему бокировка — кто-то подбирал пароль к кабинету. В общем будьте бдительны!
Кому то делать нефиг? Или ваш кабинет с миллионами враги вычеслили?
Квесторе_поверніться написав:На який вихлоп розраховуєте? Буде 14,9% грязними як на депо
Зараз я здаю 2-х кімнатну "вагончик", старі вікна, санвузол без кафелю взагалі, без побутової техники за 2000 грн чистоганом. Міг би потягнути і на 2300 чистоганом, але, на моє розуміння, треба мати того арендатора, що спадає до душі, ніж того, хто платить найвищу ціну. Якщо продати цю квартиру, то максимум за 7000 дол.- це умовно 200 000. Якщо порахувати під 14,9%, то це є 1986грн - що я зараз і отримую за оренду. Ціни на квартири в нашому регіоні знижуються, а ціни на оренду підвищуються. Три роки тому я здав квартиру за 2 години після об'яви на ОЛХ за 1500, зараз здав за 4 години за 2000. В договорі ми домовились з орендарем, що через рік умови переглядаються. Жінка вже другий місяць здає 3-кімнатну, що коштує 10000дол за 3200 чистоганом. Це на 500 грн на місяць більше, ніж з 14,9%, але квартира з гарною побутовою техникою
Квесторе_поверніться написав:На який вихлоп розраховуєте? Буде 14,9% грязними як на депо
Зараз я здаю 2-х кімнатну "вагончик", старі вікна, санвузол без кафелю взагалі, без побутової техники за 2000 грн чистоганом. Міг би потягнути і на 2300 чистоганом, але, на моє розуміння, треба мати того арендатора, що спадає до душі, ніж того, хто платить найвищу ціну. Якщо продати цю квартиру, то максимум за 7000 дол.- це умовно 200 000. Якщо порахувати під 14,9%, то це є 1986грн - що я зараз і отримую за оренду. Ціни на квартири в нашому регіоні знижуються, а ціни на оренду підвищуються. Три роки тому я здав квартиру за 2 години після об'яви на ОЛХ за 1500, зараз здав за 4 години за 2000. В договорі ми домовились з орендарем, що через рік умови переглядаються. Жінка вже другий місяць здає 3-кімнатну, що коштує 10000дол за 3200 чистоганом. Це на 500 грн на місяць більше, ніж з 14,9%, але квартира з гарною побутовою техникою
Ок. Дуже цікаво. Мій депо в Порохбанці під 18% річних з щомісячною виплатою має сенс.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.