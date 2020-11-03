Додано: Сер 04 лис, 2020 08:15

Квесторе_поверніться написав: На який вихлоп розраховуєте?

Буде 14,9% грязними як на депо На який вихлоп розраховуєте?Буде 14,9% грязними як на депо

Зараз я здаю 2-х кімнатну "вагончик", старі вікна, санвузол без кафелю взагалі, без побутової техники за 2000 грн чистоганом. Міг би потягнути і на 2300 чистоганом, але, на моє розуміння, треба мати того арендатора, що спадає до душі, ніж того, хто платить найвищу ціну. Якщо продати цю квартиру, то максимум за 7000 дол.- це умовно 200 000. Якщо порахувати під 14,9%, то це є 1986грн - що я зараз і отримую за оренду. Ціни на квартири в нашому регіоні знижуються, а ціни на оренду підвищуються. Три роки тому я здав квартиру за 2 години після об'яви на ОЛХ за 1500, зараз здав за 4 години за 2000. В договорі ми домовились з орендарем, що через рік умови переглядаються.Жінка вже другий місяць здає 3-кімнатну, що коштує 10000дол за 3200 чистоганом. Це на 500 грн на місяць більше, ніж з 14,9%, але квартира з гарною побутовою техникою