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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:31

chipmunk и что предложил?
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:42

  v57 написав:в ветке привата- о газе
здесь- об аренде
ну шо вам не сидится в соотв.темах

Это тоже соответствующая-куда тикать из данной банки :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:46

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:А от 18% від Порохбанки цілком конкурентні.

по простому, это где сейчас и на какой продукт такая ставка ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:56

Re: ПУМБ

  omb написав:что предложил?

Я взяв кафе 5, спортклуби 5 і таксі 10.
Ще були супермаркети 1, азс, аптеки, краса - 5
одяг/будівельні/електроніка по 4
та дитячі товари - 5, зоо - 15, краса та медклініки - 5

Сподіваюсь кафе то МСС 5812-5814 а не урізане щось...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:11

  SILVER_UA написав:
  Квесторе_поверніться написав:А от 18% від Порохбанки цілком конкурентні.

по простому, это где сейчас и на какой продукт такая ставка ?


ніде
баба Параска згадує як була молодою дівкою :)

так само можна згадати 12-13% в валюті 5 років тому :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:34

  greenozon написав:
  SILVER_UA написав:
  Квесторе_поверніться написав:А от 18% від Порохбанки цілком конкурентні.

по простому, это где сейчас и на какой продукт такая ставка ?


ніде
баба Параска згадує як була молодою дівкою :)

так само можна згадати 12-13% в валюті 5 років тому :mrgreen: :mrgreen:

то есть Квестор это Параска ?
какие сейчас максимумы по гривне и доллару ?
SILVER_UA
 
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SILVER_UA
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:49

Re: ПУМБ

  SILVER_UA написав:какие сейчас максимумы по гривне

По свежему отчёту Минфина - 11,00-11,10-11,50 на 3, 6 и год.

Но из процентов надо вычесть хитрые условия пополнения и снятия.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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