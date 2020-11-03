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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:31
chipmunk и что предложил?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:42
Это тоже соответствующая-куда тикать из данной банки
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:46
Re: ПУМБ
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:56
Re: ПУМБ
Я взяв кафе 5, спортклуби 5 і таксі 10.
Ще були супермаркети 1, азс, аптеки, краса - 5
одяг/будівельні/електроніка по 4
та дитячі товари - 5, зоо - 15, краса та медклініки - 5
Сподіваюсь кафе то МСС 5812-5814 а не урізане щось...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:11
ніде
баба Параска згадує як була молодою дівкою
так само можна згадати 12-13% в валюті 5 років тому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:34
то есть Квестор это Параска ?
какие сейчас максимумы по гривне и доллару ?
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:45
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:49
Re: ПУМБ
По свежему отчёту Минфина - 11,00-11,10-11,50 на 3, 6 и год.
Но из процентов надо вычесть хитрые условия пополнения и снятия.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:05
Re: ПУМБ
FYI
При наличии открытой карты Соломандры другую кредитку всеМожу не открывают. Грусть-печаль.
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:44
По частині великих банок мінфін доповів.
Це Ви пропустили коли я інформував і не агітував під 18%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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