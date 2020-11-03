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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:01

Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:57

  Striker написав:Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.

Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:33

  klug написав:Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?

Щось типу того. Вчора дав заявку по рефералці, відразу ж подзвонили, спитали ІПН, ПІБ, бажаний ліміт, попросив 30к, попередньо узгодили його, домовилися де і коли отримаю. Дзвінки від скорингу були через 1 хвилину після того, як я вийшов з відділення. Після розмови через 3 хвилини прийшло смс про встановлення ліміту в 10к і смс з піном.
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  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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