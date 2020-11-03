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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:01
Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:57
Striker написав:
Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.
Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:33
klug написав:
Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?
Щось типу того. Вчора дав заявку по рефералці, відразу ж подзвонили, спитали ІПН, ПІБ, бажаний ліміт, попросив 30к, попередньо узгодили його, домовилися де і коли отримаю. Дзвінки від скорингу були через 1 хвилину після того, як я вийшов з відділення. Після розмови через 3 хвилини прийшло смс про встановлення ліміту в 10к і смс з піном.
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- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Striker
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