RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2612261326142615>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:01

Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 15.02.20
Подякував: 140 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:57

  Striker написав:Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.

Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4997
З нами з: 18.08.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:33

  klug написав:Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?

Щось типу того. Вчора дав заявку по рефералці, відразу ж подзвонили, спитали ІПН, ПІБ, бажаний ліміт, попросив 30к, попередньо узгодили його, домовилися де і коли отримаю. Дзвінки від скорингу були через 1 хвилину після того, як я вийшов з відділення. Після розмови через 3 хвилини прийшло смс про встановлення ліміту в 10к і смс з піном.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 15.02.20
Подякував: 140 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:37

Подскажите по льготной рассрочке на 6 месяцев. Нет подводных камней? Как правильно гасить траты + рассрочку?
anikola13
 
Повідомлень: 904
З нами з: 08.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:43

Striker тю, мені теж двічі давали мертву картку. Її навіть дебеткою не назовеш. Просто неактивовна карта, в ІБ не світилася :D Оскільки ліміт не узгодили. Таке лише в пуми.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 30.03.15
Подякував: 167 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:12

  v57 написав:в ветке привата- о газе
здесь- об аренде
ну шо вам не сидится в соотв.темах

От тут відповідна тема :)
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8872
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:34

Re: ПУМБ

Коллеги подскажите по местному кэшбеку: вот я таки дотерембонькал чат-бот, что в итоге сегодня появился выбор категорий кэшбека. Но как теперь понять на какие карты он распространяется? Потому как если в прошлом месяце у меня была только одна всеКарта виза, то в конце октября к ней добавились еще и 2 мастера - всеКарта и всеМожу. Или пумба нальёт кишмиш за любую покупку по любой из карт? Что-то мне сомнительно, учитывая что тут писали, что наливали или на Визу, или на Мастер. То как в этом случае быть? В самом сообщении вайбера никакой конкретики нету ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5075
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:43

Flamingo ну так попробуйте совершить небольшую покупку - сообщение о кешбэке прилетает мгновенно. У меня всеможу и всекарта - обе мастер, кэш наливают по обеим, выплачивают на кредитку.
vlad_g
 
Повідомлень: 300
З нами з: 11.11.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:47

  Flamingo написав:Коллеги подскажите по местному кэшбеку: вот я таки дотерембонькал чат-бот, что в итоге сегодня появился выбор категорий кэшбека. Но как теперь понять на какие карты он распространяется? Потому как если в прошлом месяце у меня была только одна всеКарта виза, то в конце октября к ней добавились еще и 2 мастера - всеКарта и всеМожу. Или пумба нальёт кишмиш за любую покупку по любой из карт? Что-то мне сомнительно, учитывая что тут писали, что наливали или на Визу, или на Мастер. То как в этом случае быть? В самом сообщении вайбера никакой конкретики нету ;(


На все распространяется. Я юзал все и с разными счетами. Мне теперь интересно как киш миш зайдёт. На один счёт или на разные.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7276
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:48

Flamingo Карты кстати тоже испытывал разные и мастер и виза.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7276
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2612261326142615>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hella, ingtrans, jay2004, PUMB, ramzes4, Vorlon і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.