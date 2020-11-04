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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:01
Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:57
Striker написав:
Оформил Всеможу, минут 45 где-то заняло. Только вышел с банки, сразу же звонок, поспрашивали куда буду тратить кредит, когда и как именно (нал/безнал), и ещё много вопросов. В это же время звонили жене, тоже вопросы типа куда буду тратить. На работу тоже скорее всего звонили. Просил 30к, в банке после заполнения анкеты сказали, что готовы дать 10к. Получил 10к.
Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:33
klug написав:
Дивно, на мене спочатку створили заявку (хвилин 15 заповнювали) і поки материнський корабель не дав "добро" нормального оформлення, як такого не було. Уже після схвалення завірили копії, підписали заяви і видали картку. А у Вас виходить, що Ви вийшли з дебеткою і не знали чи буде у Вас ліміт взагалі?
Щось типу того. Вчора дав заявку по рефералці, відразу ж подзвонили, спитали ІПН, ПІБ, бажаний ліміт, попросив 30к, попередньо узгодили його, домовилися де і коли отримаю. Дзвінки від скорингу були через 1 хвилину після того, як я вийшов з відділення. Після розмови через 3 хвилини прийшло смс про встановлення ліміту в 10к і смс з піном.
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:37
Подскажите по льготной рассрочке на 6 месяцев. Нет подводных камней? Как правильно гасить траты + рассрочку?
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:43
Striker
тю, мені теж двічі давали мертву картку. Її навіть дебеткою не назовеш. Просто неактивовна карта, в ІБ не світилася
Оскільки ліміт не узгодили. Таке лише в пуми.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 09:12
v57 написав:
в ветке привата- о газе
здесь- об аренде
ну шо вам не сидится в соотв.темах
От тут відповідна тема Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:34
Коллеги подскажите по местному кэшбеку: вот я таки дотерембонькал чат-бот, что в итоге сегодня появился выбор категорий кэшбека. Но как теперь понять на какие карты он распространяется? Потому как если в прошлом месяце у меня была только одна всеКарта виза, то в конце октября к ней добавились еще и 2 мастера - всеКарта и всеМожу. Или пумба нальёт кишмиш за любую покупку по любой из карт? Что-то мне сомнительно, учитывая что тут писали, что наливали или на Визу, или на Мастер. То как в этом случае быть? В самом сообщении вайбера никакой конкретики нету ;(
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:43
Flamingo ну так попробуйте совершить небольшую покупку - сообщение о кешбэке прилетает мгновенно. У меня всеможу и всекарта - обе мастер, кэш наливают по обеим, выплачивают на кредитку.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:47
Flamingo написав:
Коллеги подскажите по местному кэшбеку: вот я таки дотерембонькал чат-бот, что в итоге сегодня появился выбор категорий кэшбека. Но как теперь понять на какие карты он распространяется? Потому как если в прошлом месяце у меня была только одна всеКарта виза, то в конце октября к ней добавились еще и 2 мастера - всеКарта и всеМожу. Или пумба нальёт кишмиш за любую покупку по любой из карт? Что-то мне сомнительно, учитывая что тут писали, что наливали или на Визу, или на Мастер. То как в этом случае быть? В самом сообщении вайбера никакой конкретики нету ;(
На все распространяется. Я юзал все и с разными счетами. Мне теперь интересно как киш миш зайдёт. На один счёт или на разные.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:48
Flamingo Карты кстати тоже испытывал разные и мастер и виза.
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