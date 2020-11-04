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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2613261426152616>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:08

  vlad_g написав:Flamingo ну так попробуйте совершить небольшую покупку - сообщение о кешбэке прилетает мгновенно. У меня всеможу и всекарта - обе мастер, кэш наливают по обеим, выплачивают на кредитку.

Cовет безусловно хороший, но не всегда применимый. Потому как я хочу выбрать категории магазины стройматериалов - и поедем мы туда куда скажет мастер, делающий ремонт и вот он наберет полную телегу всякого разного нужного и платить, а я ему такой "подождите я сейчас у них попробую одну балку купить", да? ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:24

  Flamingo написав:Коллеги подскажите по местному кэшбеку: вот я таки дотерембонькал чат-бот, что в итоге сегодня появился выбор категорий кэшбека. Но как теперь понять на какие карты он распространяется? Потому как если в прошлом месяце у меня была только одна всеКарта виза, то в конце октября к ней добавились еще и 2 мастера - всеКарта и всеМожу. Или пумба нальёт кишмиш за любую покупку по любой из карт? Что-то мне сомнительно, учитывая что тут писали, что наливали или на Визу, или на Мастер. То как в этом случае быть? В самом сообщении вайбера никакой конкретики нету ;(


Кешбек распространяется на оплаты картой Mastercard.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:26

  Ratatui написав:На все распространяется. Я юзал все и с разными счетами. Мне теперь интересно как киш миш зайдёт. На один счёт или на разные.


А вы принципиально условия не читаете? :)

У випадку використання клієнтом для участі в Акції більше однієї Картки міжнародної платіжної системи Visa/Mastercard, заохочення зараховується на рахунок, який був задіяний клієнтом для виконання останньої Операції.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:38

  PUMB написав:Кешбек распространяется на оплаты картой Mastercard.

Это только для Фламинго?

У мен например только виза, в прошлом месяце было предложение и кешбек. И в этом тоже пришло, но ещё не тратил

А вообще да - лучше купить пакетик и ориентироваться на бота. Косо-криво - а шо делать? :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:41

  Вкладчик1234 написав:
  PUMB написав:Кешбек распространяется на оплаты картой Mastercard.

Это только для Фламинго?

У мен например только виза, в прошлом месяце было предложение и кешбек. И в этом тоже пришло, но ещё не тратил

А вообще да - лучше купить пакетик и ориентироваться на бота. Косо-криво - а шо делать? :)

Про Візу офПред нічого не казав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:49

Re: ПУМБ

PUMB, а вы планируете расширить чат-боты в других месенджерах, в которых можно получить уведомление о возможности получать кешбеки и выбрать их категорию, или в приложении/интернет-банкинге?
У меня с вашим чат-ботом натянутое общение.

Вот сейчас в Viber пишет, что диалог с чат-ботом не доступен.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:51

Было б логично использовать для кешбека приложение банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:06

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:вот я таки дотерембонькал чат-бот

Интересует механизм и порядок этого действа для получения предложений по кишмишу.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:18

Мені повідомлень ніяких про доступність кешбеку для мене не приходило, і 2 листопада ще перевіряв в боті - не було кешбеку. Сьогодні заради інтересу перевірив бота - з'явились категорії кешбеку. Карткою користувався в минулому місяці тільки заради кешбеку (25+50+100). Потім лежала на полиці.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:38

  pepe написав:
  Flamingo написав:вот я таки дотерембонькал чат-бот

Интересует механизм и порядок этого действа для получения предложений по кишмишу.

Была одна только все карта виза. Поскольку тут были сообщения что иногда наливают на мастер - открыл именную всекарту МС. Заодно под акцию оформил и все-можу. До этого виза пользовалась для р2р. Прошлый месяц -полка. Этот тоже обе всеКарты (все можу - снимал нао). Раз в несколько дней заходил к боту и проверял наличие кэшбека и акций. Предлагало только ясно и эльдорадо. В начале этого месяца - аналогично. Сегодня появился кэшбек. Как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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