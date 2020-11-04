vlad_g написав:Flamingo ну так попробуйте совершить небольшую покупку - сообщение о кешбэке прилетает мгновенно. У меня всеможу и всекарта - обе мастер, кэш наливают по обеим, выплачивают на кредитку.
Cовет безусловно хороший, но не всегда применимый. Потому как я хочу выбрать категории магазины стройматериалов - и поедем мы туда куда скажет мастер, делающий ремонт и вот он наберет полную телегу всякого разного нужного и платить, а я ему такой "подождите я сейчас у них попробую одну балку купить", да?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Коллеги подскажите по местному кэшбеку: вот я таки дотерембонькал чат-бот, что в итоге сегодня появился выбор категорий кэшбека. Но как теперь понять на какие карты он распространяется? Потому как если в прошлом месяце у меня была только одна всеКарта виза, то в конце октября к ней добавились еще и 2 мастера - всеКарта и всеМожу. Или пумба нальёт кишмиш за любую покупку по любой из карт? Что-то мне сомнительно, учитывая что тут писали, что наливали или на Визу, или на Мастер. То как в этом случае быть? В самом сообщении вайбера никакой конкретики нету ;(
Кешбек распространяется на оплаты картой Mastercard.
PUMB написав:Кешбек распространяется на оплаты картой Mastercard.
Это только для Фламинго?
У мен например только виза, в прошлом месяце было предложение и кешбек. И в этом тоже пришло, но ещё не тратил
А вообще да - лучше купить пакетик и ориентироваться на бота. Косо-криво - а шо делать?
Про Візу офПред нічого не казав.
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PUMB, а вы планируете расширить чат-боты в других месенджерах, в которых можно получить уведомление о возможности получать кешбеки и выбрать их категорию, или в приложении/интернет-банкинге? У меня с вашим чат-ботом натянутое общение.
Вот сейчас в Viber пишет, что диалог с чат-ботом не доступен.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Мені повідомлень ніяких про доступність кешбеку для мене не приходило, і 2 листопада ще перевіряв в боті - не було кешбеку. Сьогодні заради інтересу перевірив бота - з'явились категорії кешбеку. Карткою користувався в минулому місяці тільки заради кешбеку (25+50+100). Потім лежала на полиці.
Flamingo написав:вот я таки дотерембонькал чат-бот
Интересует механизм и порядок этого действа для получения предложений по кишмишу.
Была одна только все карта виза. Поскольку тут были сообщения что иногда наливают на мастер - открыл именную всекарту МС. Заодно под акцию оформил и все-можу. До этого виза пользовалась для р2р. Прошлый месяц -полка. Этот тоже обе всеКарты (все можу - снимал нао). Раз в несколько дней заходил к боту и проверял наличие кэшбека и акций. Предлагало только ясно и эльдорадо. В начале этого месяца - аналогично. Сегодня появился кэшбек. Как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0