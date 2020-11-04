Flamingo
Заинтриговали - зашёл, на удивление бот запросил заново номер телефона и о чудо - появились 4 категории кэшбека, впервые! Но ничего интересного не увидел - карта продолжит прохлаждаться на полке...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:45
Flamingo
Заинтриговали - зашёл, на удивление бот запросил заново номер телефона и о чудо - появились 4 категории кэшбека, впервые! Но ничего интересного не увидел - карта продолжит прохлаждаться на полке...
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