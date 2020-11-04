Flamingo Заинтриговали - зашёл, на удивление бот запросил заново номер телефона и о чудо - появились 4 категории кэшбека, впервые! Но ничего интересного не увидел - карта продолжит прохлаждаться на полке...
Тем более кредитку здесь оформлять смысла никакого не вижу (даже ради 4 месяцев акции).
А де можно получить перечень МСС по этим категориям?
Вкладчик1234 написав:
kreuz написав:
novichok написав:Чёт запутано как то... Виза кредитка участвует или только дебитка?
Я так само маю ще кілька невирішених питань: 1) як взнати, на яку картку КБ пропонують? 2) ставка КБ чистими чи брудними? 3) де знайти МСС коди блюд?
1. По старым акциям после транзакции в течение минуты в вайбер приходило сообщение с "прогрессом", может и тут так будет. Может уже есть первые проверившие. Или можно самому сделать пробную транзакцию, и подождать "витального" сообщения 2. По старым акциям было чистыми 3.
Шановне панство, чуваки й чувіхи, а хто вже скористав з тієї акції (а чи не знайшлась часом офіційна цидула про то?) дармовий кеш? Як саме Ви те зробили?
Знімали в ПУМБоматі чи чужому АТееМі справжню готівку? Чи був аппкою штовхали кредитний кошт назовні, як ото на Моньку якусь, чи КОКОху наприклад? І то всьо справді працює фрі?
П.С. Бо шось так солодко, шо аж лячно...
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 05 лис, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Що означає зняття готівки та перекази коштів без переплат?
Все просто, дані операції здійснені впродовж періоду дії пропозиції, будуть входити в пільговий період. Це означає, що протягом цього періоду не будуть нараховуватися відсотки на використану суму кредитного ліміту, за умови внесення до платіжної дати всієї суми заборгованості за попередні розрахункові періоди.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):