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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2614261526162617>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:45

Flamingo
Заинтриговали - зашёл, на удивление бот запросил заново номер телефона и о чудо - появились 4 категории кэшбека, впервые! Но ничего интересного не увидел - карта продолжит прохлаждаться на полке... :?

Тем более кредитку здесь оформлять смысла никакого не вижу (даже ради 4 месяцев акции).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:07

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Но ничего интересного не увидел

А де можно получить перечень МСС по этим категориям?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:11

  clientage написав:
  Vorlon написав:Но ничего интересного не увидел

А де можно получить перечень МСС по этим категориям?


  Вкладчик1234 написав:
  kreuz написав:
  novichok написав:Чёт запутано как то... Виза кредитка участвует или только дебитка?

Я так само маю ще кілька невирішених питань:
1) як взнати, на яку картку КБ пропонують?
2) ставка КБ чистими чи брудними?
3) де знайти МСС коди блюд?

1. По старым акциям после транзакции в течение минуты в вайбер приходило сообщение с "прогрессом", может и тут так будет. Может уже есть первые проверившие. Или можно самому сделать пробную транзакцию, и подождать "витального" сообщения
2. По старым акциям было чистыми
3.

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За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:49

Вкладчик1234, эт у вас инсайд какой-то или дето за спиной у менагера листочОк пришпилен на стену? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:50

Прислали из саппорта
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:56

Шановне панство, чуваки й чувіхи, а хто вже скористав з тієї акції (а чи не знайшлась часом офіційна цидула про то?) дармовий кеш? Як саме Ви те зробили?

Знімали в ПУМБоматі чи чужому АТееМі справжню готівку? Чи був аппкою штовхали кредитний кошт назовні, як ото на Моньку якусь, чи КОКОху наприклад? І то всьо справді працює фрі?

П.С. Бо шось так солодко, шо аж лячно...
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 05 лис, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:56

Flamingo, Vorlon, clientage
Наверное я на особом счету (три карты) и никаких предложений. Или может я не знаю как их готовить?
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:57

Где категории? Где условия?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:58

  kreuz написав:Шановне панство, чуваки й чувіхи, а хто вже скористав з тієї акції (а чи не знайшлась часом офіційна цидула про то?) дармовий кеш? Як саме Ви те зробили?

Знімали в ПУМБоматі чи чужому АТееМі справжню готівку? Чи був аппкою штовхали кредитний кошт назовні, як ото на Моньку якусь, чи КОКОху наприклад? І то всьо справді працює фрі?

П.С. Бо шось так солодко, шо аж лячно...


и снимал и толкал, 15000 суммарно, все фри, долг висит тотал минус снятое, никаких процентов
cohan
 
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  cohan написав:
  kreuz написав:Шановне панство, чуваки й чувіхи, а хто вже скористав з тієї акції (а чи не знайшлась часом офіційна цидула про то?) дармовий кеш? Як саме Ви те зробили?

Знімали в ПУМБоматі чи чужому АТееМі справжню готівку? Чи був аппкою штовхали кредитний кошт назовні, як ото на Моньку якусь, чи КОКОху наприклад? І то всьо справді працює фрі?

П.С. Бо шось так солодко, шо аж лячно...


и снимал и толкал, 15000 суммарно, все фри, долг висит тотал минус снятое, никаких процентов

Накопав отут https://retail.pumb.ua/credit/can-all отаке (це воно і є?):

Що означає зняття готівки та перекази коштів без переплат?

Все просто, дані операції здійснені впродовж періоду дії пропозиції, будуть входити в пільговий період. Це означає, що протягом цього періоду не будуть нараховуватися відсотки на використану суму кредитного ліміту, за умови внесення до платіжної дати всієї суми заборгованості за попередні розрахункові періоди.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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