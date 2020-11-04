Я тоже так думал, но наверное подключают волнами, постепенно добавляя. Не было мне никаких предложений - просто сам в Viber зашёл - запросил и появилось...
У меня такие:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07
Я тоже так думал, но наверное подключают волнами, постепенно добавляя. Не было мне никаких предложений - просто сам в Viber зашёл - запросил и появилось...
У меня такие:
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:10
Re: ПУМБ
Капєц. Невже настільки економіка в дупі, що навіть рітейлу вже аж так треба копняка давати?
Як приклад автівки до магазинів ближче, ніж я пішки доїздять, іноді важко навіть пройти, та й крам тягнуть візками через край, зовсім на кризу не подібно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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