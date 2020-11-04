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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07

  pepe написав:Наверное я на особом счету (три карты) и никаких предложений. Или может я не знаю как их готовить?

Я тоже так думал, но наверное подключают волнами, постепенно добавляя. Не было мне никаких предложений - просто сам в Viber зашёл - запросил и появилось...

  proftpd66 написав:Где категории? Где условия?

У меня такие: https://pumb.ua/xpr
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:10

Re: ПУМБ

Капєц. Невже настільки економіка в дупі, що навіть рітейлу вже аж так треба копняка давати?

Як приклад автівки до магазинів ближче, ніж я пішки доїздять, іноді важко навіть пройти, та й крам тягнуть візками через край, зовсім на кризу не подібно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:10

Re: ПУМБ

Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:42

  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?

Да. На все валюты пакета ВсеКарта условия аналогичные.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:57

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?

Да. На все валюты пакета ВсеКарта условия аналогичные.

Скажіть як робітник ПУМБа, чи вірно, що витрати листопада треба погасити по всеМожу до 30 грудня, а січневі відповідно до 28 лютого? І тоді усі вони будуть у грейсі, навіть акційна готівка?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:37

И у меня появился выбор кэшбэка после получения ВсеМожу (Mastercard).
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:38

Striker
Возможно это просто совпадение. Вот я ничего не делал и появилось сегодня...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:47

У меня тож ток седня появилось. Но неделю назад я в чат пожаловался, шо меня все забыли )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:48

У меня кэшбек не подключался пока я сейчас вот в боте его не выбрал, после чего бот внезапно запросил номер телефона и предложил категории на выбор)
Adast
 
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