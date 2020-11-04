Я тоже так думал, но наверное подключают волнами, постепенно добавляя. Не было мне никаких предложений - просто сам в Viber зашёл - запросил и появилось...
У меня такие:
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07
Я тоже так думал, но наверное подключают волнами, постепенно добавляя. Не было мне никаких предложений - просто сам в Viber зашёл - запросил и появилось...
У меня такие:
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:10
Re: ПУМБ
Капєц. Невже настільки економіка в дупі, що навіть рітейлу вже аж так треба копняка давати?
Як приклад автівки до магазинів ближче, ніж я пішки доїздять, іноді важко навіть пройти, та й крам тягнуть візками через край, зовсім на кризу не подібно...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:10
Re: ПУМБ
Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:42
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:57
Скажіть як робітник ПУМБа, чи вірно, що витрати листопада треба погасити по всеМожу до 30 грудня, а січневі відповідно до 28 лютого? І тоді усі вони будуть у грейсі, навіть акційна готівка?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:37
И у меня появился выбор кэшбэка после получения ВсеМожу (Mastercard).
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:38
Striker
Возможно это просто совпадение. Вот я ничего не делал и появилось сегодня...
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:47
У меня тож ток седня появилось. Но неделю назад я в чат пожаловался, шо меня все забыли )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:48
У меня кэшбек не подключался пока я сейчас вот в боте его не выбрал, после чего бот внезапно запросил номер телефона и предложил категории на выбор)
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