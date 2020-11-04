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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:06
В данном случае посчитал ненужным перегружать себя лишней информацией. Что почитать есть и без условий.
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Ratatui
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:11
Что-то с обеда тормозит и бизнес, и мобильное приложение. Работает, но ооочень неспешно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:12
_PORT_UA написав:
Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?
Это же только на кассу распространяется? В банкоматах нет таких ограничений?
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Adast
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:12
vitaliy_berdinskikh написав:
Что-то с обеда тормозит и бизнес, и мобильное приложение. Работает, но ооочень неспешно.
Пару часов назад разницы не заметил.
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Ratatui
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48
Adast написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?
Это же только на кассу распространяется? В банкоматах нет таких ограничений?
только на кассу, описано же в тарифах, но кроме гривни ничего в банкоматах не снимете
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cohan
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:50
lloydbanksua написав: kreuz написав:
Скажіть як робітник ПУМБа, чи вірно, що витрати листопада треба погасити по всеМожу до 30 грудня, а січневі відповідно до 28 лютого? І тоді усі вони будуть у грейсі, навіть акційна готівка?
Да, все верно.
Вы снимите 500 и сами все увидите, действительно шара в пределах нормы и грейс периода
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cohan
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:53
cohan написав:
Вы снимите 500 и сами все увидите, действительно шара в пределах нормы и грейс периода
Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.
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lloydbanksua
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