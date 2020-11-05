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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2615261626172618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:06

  ramzes4 написав:
  Ratatui написав:На все распространяется. Я юзал все и с разными счетами. Мне теперь интересно как киш миш зайдёт. На один счёт или на разные.


А вы принципиально условия не читаете? :)

У випадку використання клієнтом для участі в Акції більше однієї Картки міжнародної платіжної системи Visa/Mastercard, заохочення зараховується на рахунок, який був задіяний клієнтом для виконання останньої Операції.


В данном случае посчитал ненужным перегружать себя лишней информацией. Что почитать есть и без условий.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:07

  PUMB написав:
  Flamingo написав:Коллеги подскажите по местному кэшбеку: вот я таки дотерембонькал чат-бот, что в итоге сегодня появился выбор категорий кэшбека. Но как теперь понять на какие карты он распространяется? Потому как если в прошлом месяце у меня была только одна всеКарта виза, то в конце октября к ней добавились еще и 2 мастера - всеКарта и всеМожу. Или пумба нальёт кишмиш за любую покупку по любой из карт? Что-то мне сомнительно, учитывая что тут писали, что наливали или на Визу, или на Мастер. То как в этом случае быть? В самом сообщении вайбера никакой конкретики нету ;(


Кешбек распространяется на оплаты картой Mastercard.


А каким образом в прошлом месяце у меня половина оплат визой прошла? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:11

Re: ПУМБ

Что-то с обеда тормозит и бизнес, и мобильное приложение. Работает, но ооочень неспешно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:12

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?

Это же только на кассу распространяется? В банкоматах нет таких ограничений?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:12

  vitaliy_berdinskikh написав:Что-то с обеда тормозит и бизнес, и мобильное приложение. Работает, но ооочень неспешно.


Пару часов назад разницы не заметил.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48

  Adast написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?

Это же только на кассу распространяется? В банкоматах нет таких ограничений?


только на кассу, описано же в тарифах, но кроме гривни ничего в банкоматах не снимете
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:50

  lloydbanksua написав:
  kreuz написав: Скажіть як робітник ПУМБа, чи вірно, що витрати листопада треба погасити по всеМожу до 30 грудня, а січневі відповідно до 28 лютого? І тоді усі вони будуть у грейсі, навіть акційна готівка?

Да, все верно.



Вы снимите 500 и сами все увидите, действительно шара в пределах нормы и грейс периода
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:53

  cohan написав: Вы снимите 500 и сами все увидите, действительно шара в пределах нормы и грейс периода

Проверено лично, %% не начисляются. Я об этом упоминал пару страниц назад, когда только стартовала акция.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:54

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:смотрю какбы пункт 2.5.2. - шо это выходит перевыпуск любых карт бесплатно?

вроде бесплатно (входит в стоимость обслуж. счета)
а реально как? кто-нибудь перевыпускал потерянную карту?
Востаннє редагувалось keep в П'ят 06 лис, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:59

  MASolomko написав:PUMB, а вы планируете расширить чат-боты в других месенджерах, в которых можно получить уведомление о возможности получать кешбеки и выбрать их категорию, или в приложении/интернет-банкинге?
У меня с вашим чат-ботом натянутое общение.

Вот сейчас в Viber пишет, что диалог с чат-ботом не доступен.


На сегодняшний день мы развиваем только канал в Viber.
Ваши пожелания мы передали в профильный отдел.
PUMB
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