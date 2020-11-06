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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2617261826192620>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:54

Пытался снять в банкомате 1000 грн с карты Укрсиббанка. Получил ошибку что-то типа "операция не разрешена". В стоящем рядом банкомате Ощадбанка снял 2 раза по 1000 без проблем. В кошельке была и карта ПУМБа, но нужно было снять именно с Укрсиба. "Спасибо" ПУМБ, выручил. Хорошо, что рядом стоял банкомат Ощадбанка.
Итого Ощаду +1, ПУМБу -1.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:37

  DmitryZP написав:Пытался снять в банкомате 1000 грн с карты Укрсиббанка. Получил ошибку что-то типа "операция не разрешена". В стоящем рядом банкомате Ощадбанка снял 2 раза по 1000 без проблем. В кошельке была и карта ПУМБа, но нужно было снять именно с Укрсиба. "Спасибо" ПУМБ, выручил. Хорошо, что рядом стоял банкомат Ощадбанка.
Итого Ощаду +1, ПУМБу -1.

Видається шо щось Ви опустили спочатку.
Виглядає шо Ахметбай поганий за те шо карта його була.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:41

  cohan написав:
  Adast написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?

Это же только на кассу распространяется? В банкоматах нет таких ограничений?


только на кассу, описано же в тарифах, но кроме гривни ничего в банкоматах не снимете


Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:52

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
Не только ПУМБА, все выдавали и Приват тоже. Первые банкоматы при установке ВСЕГДА имели 2 кассеты с баксами . Но начинались гнилые жалобы и все банкоматы степенно перевели в гривню.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:12

  Goodman написав:
  Ratatui написав:Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
Не только ПУМБА, все выдавали и Приват тоже. Первые банкоматы при установке ВСЕГДА имели 2 кассеты с баксами . Но начинались гнилые жалобы и все банкоматы степенно перевели в гривню.


Не жалобы. То баба яга всё сломала и в Лондон отчалила.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:17

  Ratatui написав:
  Goodman написав:
  Ratatui написав:Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
Не только ПУМБА, все выдавали и Приват тоже. Первые банкоматы при установке ВСЕГДА имели 2 кассеты с баксами . Но начинались гнилые жалобы и все банкоматы степенно перевели в гривню.


Не жалобы. То баба яга всё сломала и в Лондон отчалила.

Нема чого на тітоньку Го бочку котити...ще до неї в банкоматах баксу не було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Нема чого на тітоньку Го бочку котити...ще до неї в банкоматах баксу не було


то пусте все.... н1чого ворошити...
ось мило прийшло в1д ПУМБУ - "Ваша кредитка всеМОЖУ стала ще вигіднішою"
правда, что если снять готивку с кредитки то не будет никаких ай айайов?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:25

  Квесторе_поверніться написав:
  DmitryZP написав:Пытался снять в банкомате 1000 грн с карты Укрсиббанка. Получил ошибку что-то типа "операция не разрешена". В стоящем рядом банкомате Ощадбанка снял 2 раза по 1000 без проблем. В кошельке была и карта ПУМБа, но нужно было снять именно с Укрсиба. "Спасибо" ПУМБ, выручил. Хорошо, что рядом стоял банкомат Ощадбанка.
Итого Ощаду +1, ПУМБу -1.

Видається шо щось Ви опустили спочатку.
Виглядає шо Ахметбай поганий за те шо карта його була.


Нет, карта была Укрсиббанка. ПУМБ не выдал 1000 грн выдав "транзакцiя не дозволена". А в Ощадбанке дозволена. Жлобитесь выдать 1000 грн так и пишите - по карте чужого банка денег не даем. А не пургу типа транзакция не разрешена. Кем не разрешена? Еще бы написали "позвоните в свой банк".
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:32

Re: ПУМБ

  DmitryZP написав:Кем не разрешена? Еще бы написали "позвоните в свой банк".
зависит от ПО банкомата и настроек :
у меня с карты Универсала не давало больше 10 раз в день :
- банкомат Привата писал - тех сбой
- банкомат Ощада - карта заблокирована, обратитесь в банк
- и только АВАЛЬ писал - транзакция не разрешена Вашим банком.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:37

Goodman ну так это свинство писать обратитесь в свой банк если не дает сделать операцию банк-владелец банкомата - получается клиент тратит время, звонит, грузит колл-центр надуманной проблемой, которую ему создал банк-владелец банкомата.

С карты Укрсиба денег в этот день не снимал вообще, это была первая попытка снятия. 2 раза попробовал - 2 раза отлуп. В стоящем рядом банкомате Ощадбанка выдало 2 раза по 1000 грн без проблем. Думаю ПУМБ принципиально жлобится выдавать деньги по чужим картам. Поэтому и написал ПУМБ -1, Ощадбанк +1.
DmitryZP
 
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