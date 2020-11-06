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ПУМБ
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:54
Пытался снять в банкомате 1000 грн с карты Укрсиббанка. Получил ошибку что-то типа "операция не разрешена". В стоящем рядом банкомате Ощадбанка снял 2 раза по 1000 без проблем. В кошельке была и карта ПУМБа, но нужно было снять именно с Укрсиба. "Спасибо" ПУМБ, выручил. Хорошо, что рядом стоял банкомат Ощадбанка.
Итого Ощаду +1, ПУМБу -1.
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DmitryZP
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:37
DmitryZP написав:
Пытался снять в банкомате 1000 грн с карты Укрсиббанка. Получил ошибку что-то типа "операция не разрешена". В стоящем рядом банкомате Ощадбанка снял 2 раза по 1000 без проблем. В кошельке была и карта ПУМБа, но нужно было снять именно с Укрсиба. "Спасибо" ПУМБ, выручил. Хорошо, что рядом стоял банкомат Ощадбанка.
Итого Ощаду +1, ПУМБу -1.
Видається шо щось Ви опустили спочатку.
Виглядає шо Ахметбай поганий за те шо карта його була.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:41
cohan написав: Adast написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Кто в курсе на валютную Всекарта также распространяется 2 бесплатных снятия в месяц?
Это же только на кассу распространяется? В банкоматах нет таких ограничений?
только на кассу, описано же в тарифах, но кроме гривни ничего в банкоматах не снимете
Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
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Ratatui
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:52
Ratatui написав:
Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
Не только ПУМБА, все выдавали и Приват тоже. Первые банкоматы при установке ВСЕГДА имели 2 кассеты с баксами . Но начинались гнилые жалобы и все банкоматы степенно перевели в гривню.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:12
Goodman написав: Ratatui написав:
Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
Не только ПУМБА, все выдавали и Приват тоже. Первые банкоматы при установке ВСЕГДА имели 2 кассеты с баксами . Но начинались гнилые жалобы и все банкоматы степенно перевели в гривню.
Не жалобы. То баба яга всё сломала и в Лондон отчалила.
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Ratatui
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:17
Ratatui написав: Goodman написав: Ratatui написав:
Эх были времена когда ПУМБа и баксы выдавала через банкомат.
Не только ПУМБА, все выдавали и Приват тоже. Первые банкоматы при установке ВСЕГДА имели 2 кассеты с баксами . Но начинались гнилые жалобы и все банкоматы степенно перевели в гривню.
Не жалобы. То баба яга всё сломала и в Лондон отчалила.
Нема чого на тітоньку Го бочку котити...ще до неї в банкоматах баксу не було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:21
Квесторе_поверніться написав:
Нема чого на тітоньку Го бочку котити...ще до неї в банкоматах баксу не було
то пусте все.... н1чого ворошити...
ось мило прийшло в1д ПУМБУ - "Ваша кредитка всеМОЖУ стала ще вигіднішою"
правда, что если снять готивку с кредитки то не будет никаких ай айайов?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:25
Квесторе_поверніться написав: DmitryZP написав:
Пытался снять в банкомате 1000 грн с карты Укрсиббанка. Получил ошибку что-то типа "операция не разрешена". В стоящем рядом банкомате Ощадбанка снял 2 раза по 1000 без проблем. В кошельке была и карта ПУМБа, но нужно было снять именно с Укрсиба. "Спасибо" ПУМБ, выручил. Хорошо, что рядом стоял банкомат Ощадбанка.
Итого Ощаду +1, ПУМБу -1.
Видається шо щось Ви опустили спочатку.
Виглядає шо Ахметбай поганий за те шо карта його була.
Нет, карта была Укрсиббанка. ПУМБ не выдал 1000 грн выдав "транзакцiя не дозволена". А в Ощадбанке дозволена. Жлобитесь выдать 1000 грн так и пишите - по карте чужого банка денег не даем. А не пургу типа транзакция не разрешена. Кем не разрешена? Еще бы написали "позвоните в свой банк".
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DmitryZP
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:32
DmitryZP написав:
Кем не разрешена? Еще бы написали "позвоните в свой банк".
зависит от ПО банкомата и настроек :
у меня с карты Универсала не давало больше 10 раз в день :
- банкомат Привата писал - тех сбой
- банкомат Ощада - карта заблокирована, обратитесь в банк
- и только АВАЛЬ писал - транзакция не разрешена Вашим банком.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:37
Goodman ну так это свинство писать обратитесь в свой банк если не дает сделать операцию банк-владелец банкомата - получается клиент тратит время, звонит, грузит колл-центр надуманной проблемой, которую ему создал банк-владелец банкомата.
С карты Укрсиба денег в этот день не снимал вообще, это была первая попытка снятия. 2 раза попробовал - 2 раза отлуп. В стоящем рядом банкомате Ощадбанка выдало 2 раза по 1000 грн без проблем. Думаю ПУМБ принципиально жлобится выдавать деньги по чужим картам. Поэтому и написал ПУМБ -1, Ощадбанк +1.
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DmitryZP
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