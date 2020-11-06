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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:43
DmitryZP написав:
Goodman ну так это свинство писать обратитесь в свой банк если не дает сделать операцию банк-владелец банкомата - получается клиент тратит время, звонит, грузит колл-центр надуманной проблемой, которую ему создал банк-владелец банкомата. С карты Укрсиба денег в этот день не снимал вообще, это была первая попытка снятия. 2 раза попробовал - 2 раза отлуп. В стоящем рядом банкомате Ощадбанка выдало 2 раза по 1000 грн без проблем. Думаю ПУМБ принципиально жлобится выдавать деньги по чужим картам. Поэтому и написал ПУМБ -1, Ощадбанк +1.
У ПУМБа сейчас установили лимит на снятие картами других банков - не более 1000 грн.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:46
lloydbanksua то есть нужно было пробовать снять 900? 1000 грн то не больше чем 1000... но снять не удалось
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DmitryZP
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