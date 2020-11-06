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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:43

  DmitryZP написав:Goodman ну так это свинство писать обратитесь в свой банк если не дает сделать операцию банк-владелец банкомата - получается клиент тратит время, звонит, грузит колл-центр надуманной проблемой, которую ему создал банк-владелец банкомата. С карты Укрсиба денег в этот день не снимал вообще, это была первая попытка снятия. 2 раза попробовал - 2 раза отлуп. В стоящем рядом банкомате Ощадбанка выдало 2 раза по 1000 грн без проблем. Думаю ПУМБ принципиально жлобится выдавать деньги по чужим картам. Поэтому и написал ПУМБ -1, Ощадбанк +1.

У ПУМБа сейчас установили лимит на снятие картами других банков - не более 1000 грн.
lloydbanksua
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Повідомлень: 291
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:46

lloydbanksua то есть нужно было пробовать снять 900? 1000 грн то не больше чем 1000... но снять не удалось
DmitryZP
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 664 раз.
 
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