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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 802
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
117
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
190
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:43

  DmitryZP написав:Goodman ну так это свинство писать обратитесь в свой банк если не дает сделать операцию банк-владелец банкомата - получается клиент тратит время, звонит, грузит колл-центр надуманной проблемой, которую ему создал банк-владелец банкомата. С карты Укрсиба денег в этот день не снимал вообще, это была первая попытка снятия. 2 раза попробовал - 2 раза отлуп. В стоящем рядом банкомате Ощадбанка выдало 2 раза по 1000 грн без проблем. Думаю ПУМБ принципиально жлобится выдавать деньги по чужим картам. Поэтому и написал ПУМБ -1, Ощадбанк +1.

У ПУМБа сейчас установили лимит на снятие картами других банков - не более 1000 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:46

lloydbanksua то есть нужно было пробовать снять 900? 1000 грн то не больше чем 1000... но снять не удалось
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:18

Re: ПУМБ

М-да, вайбер бот - это удобно.

Одно неловкое движение, и карта отправляется на полку.
С "выпавшей" категорией, скорее всего, даже одной к/б операции не получится за месяц
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:32

  Alpha1251 написав:М-да, вайбер бот - это удобно.

Одно неловкое движение, и карта отправляется на полку.
С "выпавшей" категорией, скорее всего, даже одной к/б операции не получится за месяц

Даа, не сделали подтверждения выбранной категории :evil:
Если при выборе категории потыкаться при переключении неактивных окон, то любое нажатие на окно для его активации сразу приводит к выбору категории БЕЗ ее подтверждения.
И капут -- карта на полке, к моему глубочайшему раЗочАровАгнию :lol:

Поэтому процесс выбора категории оч. важен и ничоо не должно вас отвлекать, даже звонок или СМСка от жены :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:35

Re: ПУМБ

  clientage написав:Поэтому процесс выбора категории оч. важен и ничоо не должно вас отвлекать, даже звонок или СМСка от жены

Да, да и да ..... но нет, нет и нет - кешбек на продукты 1% мягко говоря - разочарование. Карта отримала спок1й .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:01

  Goodman написав:
  clientage написав:Поэтому процесс выбора категории оч. важен и ничоо не должно вас отвлекать, даже звонок или СМСка от жены

Да, да и да ..... но нет, нет и нет - кешбек на продукты 1% мягко говоря - разочарование. Карта отримала спок1й .

Чего сразу на полку? Там и другие категории есть + шаровое снятие наличными кредитных средств с всеможу на 2 месяца
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:02

Разьясните по оплате частями пожалуйста. Сделал я покупку на сумму 6000грн и подключил сервис оплаты частями. И сделал покупки на сумму 500грн и сервис соответственно не подключал. Я должен буду в следующем месяце до 30 числа внести 1000грн по сервису оплата частями и 500грн задолженности. Останусь ли я в льготном периоде?
barborys
 
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