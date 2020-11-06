DmitryZP написав:Goodman ну так это свинство писать обратитесь в свой банк если не дает сделать операцию банк-владелец банкомата - получается клиент тратит время, звонит, грузит колл-центр надуманной проблемой, которую ему создал банк-владелец банкомата. С карты Укрсиба денег в этот день не снимал вообще, это была первая попытка снятия. 2 раза попробовал - 2 раза отлуп. В стоящем рядом банкомате Ощадбанка выдало 2 раза по 1000 грн без проблем. Думаю ПУМБ принципиально жлобится выдавать деньги по чужим картам. Поэтому и написал ПУМБ -1, Ощадбанк +1.
У ПУМБа сейчас установили лимит на снятие картами других банков - не более 1000 грн.
Одно неловкое движение, и карта отправляется на полку. С "выпавшей" категорией, скорее всего, даже одной к/б операции не получится за месяц
Даа, не сделали подтверждения выбранной категории Если при выборе категории потыкаться при переключении неактивных окон, то любое нажатие на окно для его активации сразу приводит к выбору категории БЕЗ ее подтверждения. И капут -- карта на полке, к моему глубочайшему раЗочАровАгнию
Поэтому процесс выбора категории оч. важен и ничоо не должно вас отвлекать, даже звонок или СМСка от жены
Разьясните по оплате частями пожалуйста. Сделал я покупку на сумму 6000грн и подключил сервис оплаты частями. И сделал покупки на сумму 500грн и сервис соответственно не подключал. Я должен буду в следующем месяце до 30 числа внести 1000грн по сервису оплата частями и 500грн задолженности. Останусь ли я в льготном периоде?
Кешбек до 10% за оплату комуналки кредиткою «всеМОЖУ» невже ще ніхто не юзав?
Дають з 1 жовтня по 15 квітня максимум 300 грн чистими за МСС 4900 і тільки тим, хто замовляв картку тут: https://www.pumb.ua/yasno
От тепер і рахуй, може краще тут замовити чи все ж за запрошенням, бо виглядає так, що безоплатне зняття готівки до цієї картки не прикрутили, принаймні в описі, хоча йому вірити не хочеться... Агов, представники ПУМБу, проЯсніть ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):